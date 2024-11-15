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35. Ankara Film Festivali’nde Ödüller Sahibini Buluyor

35. Ankara Film Festivali’nde Ödüller Sahibini Buluyor
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Bu yıl 35’incisi düzenlenen Ankara Film Festivali’nin kazananları bu akşam gerçekleşecek ödül töreninde sahiplerini bulacak. Jüri başkanlığını Onur Saylak’ın üstlendiği Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri koltuğunda Burcu Biricik ve Serkan Keskin’in yanı sıra başarılı kurgucu Çiçek Kahraman ve sinema eleştirmeni Burçak Evren de yer aldı.

Ödüller bu akşam saat 19:30’da Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Ünlü Oyuncular Festival için Ankara’daydı

7 Kasım’da başlayan 35. Ankara Film Festivali bugün sona eriyor. Festival kapsamında 15 ülkeden 43 yönetmenin 58 filmi sinemaseverlerle buluştu.

12 kategoride ödül verilecek festivalin Ulusal Uzun Film kategorisinde ise 10 film yer aldı.

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Ankara Film Festivali’nin kazananları bu akşam gerçekleşecek ödül töreninde sahiplerini bulacak. Jüri başkanlığını Onur Saylak’ın üstlendiği Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri koltuğunda Burcu Biricik ve Serkan Keskin’in yanı sıra başarılı kurgucu Çiçek Kahraman ve sinema eleştirmeni Burçak Evren de yer aldı.

Bu kategoride yarışan Sinan Kesova’nın “Büyük Kuşatma”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”, Ayçıl Yeltan’ın “Fidan”, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”, Belkıs Bayrak’ın “Gülizar”, Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”, Murat Fıratoğlu’nun “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri”, Murat Düzgünoğlu’nun “Köpekle Kurt Arasında”, Nadim Güç’ün “Mukadderat” ve Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim” gösterimleri tamamlanırken, filmlerin oyuncular da festivale katıldı.

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Ankara Film Festivali’nin kazananları bu akşam gerçekleşecek ödül töreninde sahiplerini bulacak. Jüri başkanlığını Onur Saylak’ın üstlendiği Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri koltuğunda Burcu Biricik ve Serkan Keskin’in yanı sıra başarılı kurgucu Çiçek Kahraman ve sinema eleştirmeni Burçak Evren de yer aldı.

Ayça Bingöl, Gürkan Uygun “Fidan”, Aslıhan Gürbüz, “Mukadderat”, Funda Eryiğit “Ölü Mevsim” gösterimleri sonrası filmler hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Etiketler 35. Ankara Film Festivali
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