Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film belli oldu.

Antalya'da, 14 kategoride "Altın Portakal" ödüllerinin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

FESTİVALDE YARIŞACAK FİLMLER

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"na 43 filmle başvuru yapıldı.

Kıvanç Sezer'in yönettiği "8x8"; Melisa Önel yönetmenliğindeki "Aniden"; yönetmenliği Mete Gümürhan'a ait "Beraber"; Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği "Bildiğin Gibi Değil"; Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Hayat"; İsmail Güneş yönetmenliğindeki "Kurban"; Cemil Ağacıkoğlu'nun yönettiği "Son Hasat"; Selman Nacar'ın yönettiği "Tereddüt Çizgisi"; Nehir Tuna'nın yönettiği "Yurt" ve Miraç Atabey'in yönettiği "Zamanımızın Bir Kahramanı" adlı filmlere emek verenler, bu yıl Altın Portakal ödülleri için heyecan yaşayacak.

İLK GÖSTERİMLER

Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden "8x8", "Bildiğin Gibi Değil", "Hayat", "Kurban" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı", aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.

Festivalde ilk filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin aday olabildiği "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" için ise "Beraber", "Yurt ve Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri değerlendirilecek.

Demet Akbağ'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi 'Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de "SİYAD En İyi Film Ödülü"nün sahibini belirleyecek. Ödüller, 14 Ekim'de, ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

DHA