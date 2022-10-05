Antalya Film Forum ödülleri sahiplerini buldu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forumu'nda ödül alan filmler açıklandı.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un ödülleri dün akşam gerçekleşen Ödül Töreni’nde açıklandı.

Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 2 Ekim’de başlayan Antalya Film Forum’da toplam 27 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

'İSKELETİN TÜRKÜSÜ' VE 'GÜVE'YE ÖDÜL

Dokuz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda, Antonio Saura, Selin Vatansever Tezcan ve Teresa Hoefert de Turégano’dan oluşan jüri, iki projeye toplam 80 bin TL tutarındaki Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü’nü verdi. Murat Uğurlu’nun yönettiği, Büke Akşehirli’nin yapımcısı olduğu “İskeletin Türküsü” ve yönetmenliğini Aslı Akdağ’ın, yapımcılığını Bilal Bağcı’nın üstlendiği “Güve” adlı projelerin her biri 40 bin TL para ödülü kazandı.

Ziya Demirel’in yönettiği, Anna Maria Aslanoğlu’nun yapımcılığındaki “Kara Şimşek 3: Mavi Okyanus” adlı proje, Film Standartları Post-Prodüksiyon Ödülü’nü kazandı. Tunç Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği, yapımcılığını Aslı Filiz ve Ersan Çongar’ın paylaştığı “8. Kat” projesi ise Filmarka Ekipman Desteği Ödülü’ne layık görüldü.

'YURT' VE 'YENİ ŞAFAK SOLARKEN'E KURMACA WORK-IN-PROGRESS ÖDÜLÜ

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’nda bu yıl beş proje yarıştı. Anna Hoffmann, Dilek Aydın ve Nathalie Jeung’dan oluşan jüri; Nehir Tuna’nın yönettiği Tanay Abbasoğlu ve Dorothe Beinemeier’ın yapımcısı olduğu “Yurt” projesine, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü’nü ve Gürcan Keltek’in yönettiği, Arda Çiltepe’nin yapımcılığını üstlendiği “Yeni Şafak Solarken” projesine, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü’nü verdi.

Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü yönetmenliğini Selman Nacar’ın, yapımcılığını Burak Çevik ve Diloy Gülün’ün yaptığı “Tereddüt Çizgisi” adlı projeye verildi.

'YÜZLEŞME'YE 80 BİN TL DESTEK

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven’in açıkladığı TRT Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’nda yarışan, Filiz Kuka’nın yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Seçkin Akyıldız ile paylaştığı “Yüzleşme” adlı projeye 80 bin TL destek sunuldu.

BELGESEL WORK-IN-PROGRESS ÖDÜLÜ 'BASİT BİR YER' VE 'BAŞKA BİR YER'İN

Antalya Film Forum’un Belgesel Work-in-Progress Platformu’nda 5 proje yarıştı. Aurélien Marsais, Charlotte Reekers ve Zeynep Güzel’den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Etna Özbek’in yönettiği, yapımcılığını Burak Karamete’nin yaptığı “Basit Bir Yer” adlı proje 40 bin TL ve Melis Birder’in yönettiği ve yapımcılığını Nesra Gürbüz ile paylaştığı “Başka Bir Yer” adlı proje 40 bin TL değerinde olmak üzere toplam 80 bin TL değerindeki Belgesel Work-in-Progress Ödülleri’ni aldı. “Basit Bir Yer” Başka Sinema Dağıtım Ödülü’ne değer görülürken, “Başka Bir Yer” de aynı zamanda Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü’ne layık görüldü.

Canberk Emre İpek’in yönettiği, yapımcılığını Merve Tohum ve Alican Acar’ın paylaştığı “Trapped Zone’da 61 Dakika” adlı proje Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü’nü, Berke Baş’ın yönettiği, yapımcılığını Enis Köstepen’in yaptığı “Daimi Arama”projesi Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü’nü kazandı.

DİZİ/KISA DİZİ PITCHING PLATFORMU ÖDÜLLERİ

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda 5 proje yarıştı. Bu projeleri; Julia Schulte, Leticia Godinho ve Yamaç Okur’dan oluşan jüri değerlendirdi. Yaratıcılığını Tilbe Cana İnan ve Kubilay Kara’nın paylaştığı, yapımcılığını Yelin Mckay’in yaptığı “İyi Aile Kızı”, 100 bin TL tutarındaki Netflix Grow Creative Proje Geliştirme Desteği Ödülü’nü ve Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi’ne katılım hakkı kazandı. Color Up Renk Düzenleme Ödülü ise yaratıcılığı Erinç Durlanık ve Yusuf Onur Aydın’a, yönetmenliği Erinç Durlanık’a, yapımcılığı Ceren Özkanlı Samlı ve Elif Nur Kayalar’a ait “Ev Arkadaşım Zek” adlı projeye verildi.

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU ÖDÜLÜ 'KUDUZ' FİLMİNİN

Antalya’da film çekmeyi teşvik eden ve oyuncu Sümer Tilmaç’ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl 3 proje yarıştı. Deniz Akçay, Uygar Şirin ve Zeynep Koray’dan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü’nü ve Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü’nü, Arzu Şenses Öner’in yapımcısı, Abdurrahman Öner’in yönetmeni ve senaristi olduğu “Kuduz” adlı film projesine verdi.

Antalya Film Forum 2022 kazananları şöyle:

UZUN METRAJ KURMACA PITCHING PLATFORMU

-Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (40.000 TL): İskeletin Türküsü (Yönetmen: Murat Uğurlu| Yapımcı: Büke Akşehirli)

-Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (40.000 TL): Güve (Yönetmen: Aslı Akdağ | Yapımcı: Bilal Bağcı)

-Film Standartları Post-Prodüksiyon Ödülü: Kara Şimşek 3: Mavi Okyanus (Yönetmen: Ziya Demirel | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu)

-Filmarka Ekipman Desteği Ödülü: 8. Kat (Yönetmen: Tunç Şahin | Yapımcı: Aslı Filiz, Ersan Çongar)

UZUN METRAJ KURMACA WORK-IN-PROGRESS PLATFORMU

-Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü (80.000 TL): Yurt (Yönetmen: Nehir Tuna| Yapımcılar: Tanay Abbasoğlu, Dorothe Beinemeier)

-Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü (40.000 TL): Yeni Şafak Solarken (Yönetmen: Gürcan Keltek | Yapımcı: Arda Çiltepe)

-Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü: Tereddüt Çizgisi (Yönetmen: Selman Nacar| Yapımcılar: Burak Çevik, Diloy Gülün)

-TRT Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü: Yüzleşme (Yönetmen: Filiz Kuka| Yapımcılar: Seçkin Akyıldız, Filiz Kuka)

BELGESEL WORK-IN-PROGRESS PLATFORMU

-Belgesel Work-in-Progress Ödülü (40.000 TL): Basit Bir Yer (Yönetmen: Etna Özbek | Yapımcı: Burak Karamete)

-Belgesel Work-in-Progress Ödülü (40.000 TL): Başka Bir Yer (Yönetmen: Melis Birder| Yapımcılar: Nesra Gürbüz, Melis Birder)

-Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü: Trapped Zone'da 61 Dakika (Yönetmen: Canberk Emre İpek | Yapımcılar: Merve Tohum, Alican Acar)

-Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü: Daimi Arama (Yönetmen: Berke Baş | Yapımcı: Enis Köstepen)

-Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü: Başka Bir Yer (Yönetmen: Melis Birder| Yapımcılar: Nesra Gürbüz, Melis Birder)

DİZİ/KISA DİZİ PITCHING PLATFORMU

-Netflix Grow Creative Proje Geliştirme Desteği Ödülü (100.000 TL) ve Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi: İyi Aile Kızı (Yaratıcılar: Tilbe Cana İnan, Kubilay Kara | Yapımcı: Yelin Mckay)

-Color Up Renk Düzenleme Ödülü: Ev Arkadaşım Zek (Yaratıcılar: Erinç Durlanık, Yusuf Onur Aydın Yönetmen: Erinç Durlanık| Yapımcılar: Ceren Özkanlı Samlı , Elif Nur Kayalar)

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU PITCHING PLATFORMU

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü (150.000 TL) ve Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü: Kuduz (Yönetmen, Senarist: Abdurrahman Öner| Yapımcı: Arzu Şenses Öner)