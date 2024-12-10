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Aşık Veysel'in hayatı film oluyor

Aşık Veysel'in hayatı film oluyor
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Türk halk müziğinin efsane ismi Aşık Veysel’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Aşık Veysel’in hayatı, sinema filmiyle ölümsüzleştiriliyor. "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" gibi eserleriyle halkın gönlünde taht kuran Veysel Şatıroğlu’nun yaşamını konu alan projenin hazırlıkları başladı.

1973 yılında hayata veda eden Aşık Veysel’in 50. ölüm yıl dönümü, Türkiye genelinde Aşık Veysel Yılı olarak kutlanıyor. Bu kapsamda gündeme gelen film projesi, ozanın anısını yaşatmayı amaçlıyor. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Veysel’in memleketinde adına yakışır etkinliklerin yapılamadığına dikkat çekerek, projeye tam destek vereceğini duyurdu.

Filmde Aşık Veysel’i canlandıracak oyuncu için bağlama çalma ve türkü söyleme yeteneğine sahip isimlere teklif götürüldü. Şu an için öne çıkan üç aday bulunuyor:

- Ali Sürmeli
- Olgun Şimşek
- Yavuz Bingöl

Oyuncu seçimiyle birlikte, ozanın hüzün dolu yaşamını ve sanatsal mirasını beyaz perdeye en iyi şekilde aktarma hedefleniyor.

 

Etiketler Aşık Veysel aşık veysel'in hayatı
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