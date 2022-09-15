Başrolde Meral Asiltürk’ün de yer aldığı ''Ağaçlar Ayakta Ölür'' isimli oyun seyirciyle buluşuyor

Merakla beklenen tiyatro oyunlarından biri olan "Ağaçlar Ayakta Ölür" yeni sezona hazır.

Merakla beklenen tiyatro oyunlarından biri olan "Ağaçlar Ayakta Ölür" yeni sezona hazır. Tiyatronun konusu ile oldukça merak uyandıran "Ağaçlar Ayakta Ölür" çocuklarını bir uçak kazasında kaybetmiş olan bir ailenin tek varlığı olan torunlara odaklanmaktadır. Geleneklerine bağlı olan dede ve hırsızlık yaparken yakaladığı torunu ile olan bağlar bu oyunda sorgulanmaktadır. Başrollerinde Nevra Serezli ve Meral Asiltürk’ün yer aldığı oyun için her şey hazır. Anadolu turnesi ile seyirci ile tekrardan buluşacak olan tiyatro oyunu için tiyatrocu oyuncular uzun süredir prova yapıyorlar. Oldukça popüler olan ve tiyatro sevenlerin ilgilisini çeken oyunda başarılarına başarılarını da ekliyor.

"Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı tiyatro oyunu TiyatroKare 30.yılı içinde oldukça önemli. Öyle ki TiyatroKare Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyun ile 30. yılını kutluyor. Böyle bir etkinliğe de ev sahipliği yapan oyun üç yıldır tüm Türkiye'de kapalı gişe oynamış. Şimdilerde ise yeni sezonuna hazırlanıyor. Başarılı oyun bu sayede tekrar Anadolu turnesine çıkıyor. İlk olarak Eylül ayında başlanacak turnenin ilk durakları ise belli oldu. Oyun takvimine göre "Ağaçlar Ayakta Ölür" ilk olarak Ankara’da sevenleri ile buluşacak. Ardından da Kayseri ve Niğde’de oyun seyirci ile buluşacak.