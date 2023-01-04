Bizimkiler dizisinin yönetmeni Yalçın Yelence'den kötü haber

Bizimkiler dizisinin yönetmeni Yalçın Yelence'nin beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Medyaradar'ın haberine göre; tam 454 bölüm 'Bizimkiler' dizisini yöneten ve adı diziyle beraber anılan Yalçın Yelence'nin İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı ve uyutulduğu öğrenildi.

Daha önceden de ayaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle bir süredir yürüme güçlüğü çeken Yelence'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.