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Booker Ödülü'nü kazanan yazar belli oldu

Booker Ödülü'nü kazanan yazar belli oldu
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Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan 2024 Booker Ödülü'nü, "Orbital" adlı kitabı ile Britanyalı yazar Samantha Harvey kazandı. Harvey 2019'dan beri ödülü kazanan ilk kadın oldu.

Britanyalı yazar Samantha Harvey, uzayda geçen "Orbital" romanıyla 2024 Booker Ödülü'nü kazandı. Londra'daki törende ödülünü Edmund de Waal'dan alan Harvey, 50,000 euroluk para ödülünün de sahibi oldu.

 Harvey ödülünü jüri başkanı Edmund de Waal tarafından Londra'daki Old Billingsgate'de düzenlenen bir törenle aldı. Harvey 50,000 euroluk bir para ödülüne de layık görüldü. Ödül ayrıca ilk kez uzayda geçen bir kitaba verildi.

Ödüle bu yıl aday olan altı yazardan beşi kadındı. Bu, ödülün 55 yıllık tarihinde en çok kadının temsil edildiği kısa liste oldu. Samantha Harvey, 2019'dan bu yana ödülü kazanan ilk kadın yazar.
Bu yıl kısa listeye kalan eserler ve yazarları:

James – Percival Everett
Orbital – Samantha Harvey
Creation Lake – Rachel Kushner
Held – Anne Michaels
The Safekeep – Yael van der Wouden
Stone Yard Devotion – Charlotte Wood

 

Etiketler samantha harvey Booker Ödülü Orbital
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