Caz müziğin efsanesi Türkiye'ye geliyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Caz müziğin divası Diana Krall, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek.
Grammy ödüllü sanatçı Diana Krall, 10 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek. Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, 1 Kasım tarihinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tüm zamanların en iyi klasiklerini caz tınılarıyla yeniden yorumlayacak. Diana Krall konserinin biletleri, 22 Ocak Çarşamba saat 12.00'den itibaren satışa sunulacak.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol