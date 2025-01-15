Caz müziğin efsanesi Türkiye'ye geliyor

Caz müziğin divası Diana Krall, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek.

Grammy ödüllü sanatçı Diana Krall, 10 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek. Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, 1 Kasım tarihinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tüm zamanların en iyi klasiklerini caz tınılarıyla yeniden yorumlayacak. Diana Krall konserinin biletleri, 22 Ocak Çarşamba saat 12.00'den itibaren satışa sunulacak.

DHA