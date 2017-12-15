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  3. 15 Aralık 2017 13:58

Efsane şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre vefat etti

''Benim İçin Üzülme'', ''Hangimiz Sevmedik'' gibi ünlü şarkıların söz yazarı 67 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre vefat etti
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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim bu sabah hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Ali Tekintüre'nin ölümü müzik dünyasını yasa boğdu.

Suat Suna ölüm haberini böyle duyurdu:

Birçok şarkıya sözleriyle hayat vermiş olan Ali Tekintüre’yi kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun.

ALİ TEKİNTÜRE KİMDİR?

Müzisyen, söz yazarı ve şair Ali Tekintüre, 1953 yılında Adıyaman`da doğdu. Genç yaşta İstanbul`a geldi. Askerdeyken yazdığı "Tanrım Beni Baştan Yarat" şiiri daha sonra Muzaffer Özpınar tarafından bestelendi ve Emel Sayın`ın parçayı okumasıyla Ali Tekintüre de tanınmaya başladı. 1978 yılında Dilek Taşı sinema filmi için sözlerini yazdığı 'Dilek Taşı' şarkısı Gülden Karaböcek'e şöhretin kapılarını açmıştır. Hemen ardından sözlerini yazdığı "Sürünüyorum" adlı şarkı stadlarda marş oldu. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy gibi dönemin ikon isimleriyle çalışan Ali Tekintüre birçok unutulmaz şarkıya imza attı. 'Dilek Taşı'ndan başka 1985 yılında 'Duyar mısın Feryadımı' adlı şarkının aynı adlı sinema filmi çekti. Yazdığı "Gitme" parçası 1987`nin en meşhur parçalarından biri oldu. Yaklaşık 1500 eseri kaset ve CD`ler de okundu. Ayrıca 10 şiir kaseti var.

Bilinen şarkılarından bazıları: Tanrım Beni Baştan Yarat, Kadehi Şişeyi Kırarım, Gidecek Bir Gün (Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne), Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Duyar mısın Feryadımı, Ne Fayda, Anadan Ayrı, Baharı Bekleyen Kumrular Gibi, Toprak Alsın Muradımı, Köşe Kapmaca, Düşünürken, Senden Vazgeçmem, Birisi, Kaderi Ben Mi Yarattım(Bir ümit ver), Evlat, Aldana Aldana, Beklemek İbadet Kalmak Zulümdür, Gitme Yarim, Her Saat Başında, Tiryaki, Acı Gerçekler, Hepsi Geçer, Seni Yakacaklar, Canım Dediklerim, Benim İçin Üzülme, Elimde Fotoğrafın, Kahrolayım, Ümitlerim Bitince Gel, Gurbet Yolu, Akşamcı, Güldür Yüzümü, Tövbe Ettim, Aklı Yok, Bir Kadın Tanıdım, İkimizden Bir Kalmadı, Sevmez Olaydım, Hangimiz Sevmedik...

söz yazarı , Ali Tekintüre
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