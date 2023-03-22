İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale için yarışacak 11 film belli oldu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 42’ncisi düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı. 11 film ‘Altın Lale’ için yarışacak.
Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler 7 ve 18 Nisan tarihleri arasında festivalde bir araya geliyor.
Festival, dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, kült yapıtlar, usta yönetmenler ile genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla 7 ve 18 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.
Festival ‘Hırçın’ ile açılıyor
Festival bu yıl 42’nci Sundance Film Festivali’nde ‘Dünya sineması-Dram’ kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan ‘Hırçın’ ile açılıyor. Charlotte Regan’ın yönettiği sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikâyesi olan Hırçın’da baba rolünü ‘Hüzün Üçgeni’nin başrolündeki Harris Dickinson canlandırıyor.
Onur Ödülleri Kayhan Yıldızoğlu ve Nevraz Serezli’nin
Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl
Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli’ye verilecek. Ödüller, 6 Nisan gecesi düzenlenecek açılış töreninde sunulacak.
Jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Emin Alper’in üstlendiği Ulusal Yarışma kategorisinde 11 film yer alıyor.
Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda yarışacak filmler şu şekilde:
Bir Tutam Karanfil – Bekir Bülbül
Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu – Barış Fert
Bars – Orçun Köksal
Yüzleşme / Filiz Kuka
Iguana Tokyo – Kaan Müjdeci
Kör Nokta ( Im Toten Winkel) – Ayşe Polat
Cam Perde / Fikret Reyhan
Boğa Boğa – Onur Saylak
Suna – Çiğdem Sezgin
Ayna Ayna – Belmin Söylemez
Sanki Her Şey Biraz Felaket / Umut Subaşı
Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler:
Avrupa Fatihi (Fatih le Conquérant) – Onur Yağız
Aforoz – Yılmaz Özdil
Suriyeli Kozmonot (The Syrian Cosmonaut) – Charles Emir Richards
Birlikte, Yalnız – Kasım Ördek
Diyet – Handan İpekçi
Ben Tek Siz Hepiniz – Barış Kefeli, Nükhet Taneri
Charette – Sara Pınar Önder
Yüzler – Zeynep Demirhan
Evcil – Deniz Uymaz
Adres (Navnişan) – Aram Dildar
8 Mart 2020: Bir Günce – Fırat Yücel
Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:
Fatma’dan Sonra 40 Yıl – Sezer Ağgez
Düet – İdil Akkuş, Ekin İlkbağ
Anqa – Helin Çelik
Kim Mihri – Berna Gençalp
Dinamo Mesken – Ahmet Karanfil, Yusuf Anavatan
Turkish Delight – Pınar Öğrenci
Kavur – Fırat Özeler
Boşlukta – Somnur Vardar
Yarışma Dışı:
Deutschlandlieder (Almanya Türküleri) – Nedim Bora Hazar
Gök Kubbenin Sevdaları – Mesut Tufan
Tavuri – Derviş Zaim
Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:
Aramızdalar / Animalia / Sofia Alaoui / Fas, Katar, Fransa
İnsanlık Ölmedi / The Survival of Kindness / Rolf de Heer / Avustralya
Sıradaki Kız / Next Sohee / Jung July / Güney Kore
Su / The Water / Elena López Riera / İspanya, İsviçre, Fransa
Al Yelkenler / Scarlet / Pietro Marcello / Fransa, İtalya, Almanya
Atlantic Bar / Fanny Molins / Fransa
Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot / Ayşe Polat / Almanya
Üçüncü Dünya Savaşı / World War III / Houman Seyyedi / İran
Kopenhag Diye Bir Yer Yok / Copenhagen Does Not Exist / Martin Skovbjerg / Danimarka
Pamfir / Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk / Ukrayna, Fransa, Polonya, Şili, Lüksemburg
Filmler altı salonda sinemaseverlerle buluşacak
Festivalin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere altı salonda yapılacak.
Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 27 Mart Pazartesi günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 31 Mart Cuma günü saat 10:30’dan itibaren internet üzerinden ve İKSV ana gişeden üzerinden genel satışa sunulacak.
Bilet fiyatları
Bilet fiyatları; hafta içi 11:00 seansları festival başlayana kadar 50, hafta içi gündüz seansları 70, hafta içi akşam ve hafta sonu seansları 90 lira olarak belirlendi.
Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 liraya bilet alabilecek.
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