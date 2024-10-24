Mustafa filminin İstanbul galasına yoğun ilgi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan “Mustafa” filminin son galası, Ankara ve Mersin’in ardından İstanbul’da yapıldı.

Atatürk’ün çocukluğuna, eğitim hayatına, çocukluk hayallerine, büyüyüp yetiştiği çevreye odaklanan ilk film ile özellikle çocuklar, Atatürk’ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı buldu.

“Mustafa” filminin İstanbul ÖzdilekPark AVM’de düzenlenen galasına, yaklaşık bin 500 kişi katılım sağladı. Altı ayrı salonda gösterilen filme yoğun ilgi gösterilirken, salonların tamamı doldu. Galaya CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti ve Adalet Partisi temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Emekli Amiral Türker Ertürk, Prof. Dr. Nur Serter, avukat Rezan Epözdemir, gazeteciler Özlem Gürses, Melda Onur, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ile model Duygu Çakmak ve şarkıcı Hilal Altın da gala alanında yer alan isimlerden oldu.

Filmle ilgili konuşan usta oyuncu Altan Erkekli, şunları söyledi:

“Genç kuşak yavrularımıza Atatürk’ü bir çizgi filmle anlatmak çok önemli”

“Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir filmin içinde ona can katan bir motif olmak benim için çok değerli. Atatürk bir dünya kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu. Genç kuşak yavrularımıza Atatürk’ü bir çizgi filmle anlatmak çok önemli. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya tarafından takdir edilirken ülkemizdeki acı anlatımlar ile yeri pek de korunamıyor. İşte o değeri yeniden, bütün varlığıyla, bütün benliğiyle bu cumhuriyeti kurmak için sevdalanmış bir insanın bütün ruhunu, kalbini, kişiliğini ve estetiğini anlatmamız lazım. Biz düşen görev de bu.”

Atatürk’ün henüz sadece “Mustafa” olduğu ilk on iki yılı kapsayan dönemde izleyenleri hayatın iniş-çıkışları arasında kendi yolunu arayan ve bir hayale tutunduktan sonra kararlılıkla hareket edip vazgeçmeyen bir çocuk karşılıyor. Yaşananlar aslını yansıtacak şekilde kronolojik olarak aktarılırken Mustafa’yı “Kemal Atatürk” yapan bazı özelliklerin gelişim sürecine 19. yüzyılın son çeyreğine ait Selanik atmosferi eşlik ediyor.

Mustafa’nın nasıl bir çocuk olduğunu gösteren ve büyüdüğünde nasıl bir yetişkin olacağına ilişkin ipuçları veren süreçte Mustafa’nın annesi Zübeyde Hanım’la, babası Ali Rıza Efendi’yle, kardeşi Makbule Hanım’la ve dayısı Hüseyin Bey’le paylaştığı anlara yer veriliyor. Tüm bu anların toplamında Mustafa’nın olgunluğu, merhameti, stratejik zekası, duyarlılığı, kararlılığı, inadı, seçiciliği, becerikliliği, meraklı oluşu, zorlukları nasıl göğüslediği, genellikle Makbule’yle bir aradayken ortaya çıkan eğlenceli tarafı ve bir sorunla karşılaştığında kendini gösteren azmi gün yüzüne çıkıyor.

Dört filmlik serinin ilk filmi

Usta oyuncu Altan Erkekli’nin seslendirmesi ve araştırmacı-yazar Erol Mütercimler’in danışmanlığında çekilen “Mustafa” filminin müziklerini, Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur seslendirdi. 1 milyon dolara mal olan filmin yapımcılığını Kamuran Ayna ve Emir Cömert üstlenirken, gala organizasyonunu ve medya iletişimini ise Contact More Strategy gerçekleştirdi.

“Mustafa” filmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan dört filmden oluşacak serinin ilk filmi oldu. Atatürk'ün gençlik dönemini anlatan “Mustafa Kemal” filmi 23 Ekim 2026’da, yetişkinlik yıllarını konu alan “Mustafa Kemal Atatürk” filmi 3 Kasım 2028'de, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” filmi ise 1 Kasım 2030'da vizyona girecek.