Vehbi Koç Vakfı kültür kurumlarından, Türkiye’nin ilk özel müzesi Sadberk Hanım Müzesi, Cumhuriyetimizin 100. yılını özel bir sergiyle kutluyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından Cumhuriyet’e uzanan dönemdeki kadın ve modayı konu alan “Mâzîden Âtîye Zarâfet, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadın Kıyâfetleri” sergisi 17 Mart 2024 tarihine kadar Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sanatseverleri bekliyor.

Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle, Sadberk Hanım Müzesi tarafından düzenlenen “Mâzîden Âtîye Zarâfet, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadın Kıyâfetleri” sergisi Abdülmecid Efendi Köşkü’nde ziyarete açıldı.



Küratörlüğünü Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi ile Sanat Tarihi Uzmanı Dr. Şebnem Eryavuz ve Bahattin Öztuncay’ın üstlendiği, tasarımını Dr. Umut Durmuş’un gerçekleştirdiği sergi, pazartesi günleri hariç 11.00 – 19.00 saatleri arasında 17 Mart 2024’e kadar ziyaret edilebilecek. Sergide Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu’nun yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, İnönü Vakfı, Mutlu İlmen, Ayfer Neyzi, Ömer M. Koç ve Yapı Kredi Bankası koleksiyonlarından da eserler yer alıyor.



Mâzîden Âtîye Zarâfet sergisinde 19. yüzyılda saraylı ve şehirli kadınların Avrupa modasını takip etmesiyle başlayan ve Cumhuriyet’in ilanıyla hız kazanan kıyâfet dönüşüm süreciyle beraber kadınların rol ve hakları ele alınıyor.