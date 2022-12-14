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‘Parantez Kızlar’, Ankara’ya geliyor

‘Parantez Kızlar’, Ankara’ya geliyor
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Gazete ve televizyonlarda uzun yıllar gazetecilik yapan, daha sonra ise resime başlayan Ülker Pınarbaşı, ‘Parantez Kızlar’ resim sergisiyle Ankara’ya geliyor.

Ressam annesi ile oğlundan esinlenerek resme başlayan Pınarbaşı, hayatın tüm renklerini içinde barındıran eserlere imza atıyor. Pınarbaşı, farklı kentlerde daha önce görücüye çıkardığı Parantez Kızlar’ı 16 Aralık Cuma Günü Kent Sanat Galeri’de Ankaralı sanatseverlerle buluşturacak. Eserler 6 Ocak’a kadar görülebilecek. Pınarbaşı, Parantez Kızlar için, “Haber toplantılarında çeşitlenen Parantez Kızlar da zamanla, büyüdüler, serpildiler ve renklendiler. Yaşam ne kadar acı, hüzün ve sıkıntıyla dolu olsa da, ‘Parantez Kızlar’ umutlarını, neşelerini hiç kaybetmedi” diyor.

Etiketler Parantez Kızlar
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