''Parantez Kızlar'' bu hafta sonu İstanbul’da…

Ülker Pınarbaşı, dört eseriyle Art Galeri 1881’in “Premier” sergisinde…

Türkiye’den ve Avrupa’dan çok sayıda sanatçının eseri 18- 19 Mart tarihlerinde “Premier İstanbul" sergisi ile Avantgarde Collection Levent’te yer alacak… Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen sanatçılarının eserleri ile Türk sanat kolleksiyonerlerini buluşturmak üzere tasarlanan projede, ressam ÜlkerPınarbaşı’nın “Parantez Kızlar”ı bu kez dans serisiyle görücüye çıkıyor…

Gazete ve televizyonlarda uzun yıllar habercilik yapan, daha sonra ise resime başlayan Ülker Pınarbaşı, hayatın tüm renklerini içinde barındıran eserlere imza atıyor. Pınarbaşı, farklı kentlerde daha önce görücüye çıkardığı Parantez Kızlar için, “Haber toplantılarında çeşitlenen Parantez Kızlar zamanla, büyüdüler, serpildiler ve renklendiler. Yaşam ne kadar acı, hüzün ve sıkıntıyla dolu olsa da, ‘Parantez Kızlar’ umutlarını, neşelerini hiç kaybetmedi” diyor.

Parantez Kızlar’ın yer alacağı Art Gallery 1881 sergisinin yapımcılığını Burcu Çığır ve Cenk Çığır, yönetmenliğini ise Belgrad Sumart Derneği’ Kurucu Başkanı Jelena Simic (MSc) ve Program Direktörü Profesör Nenad Peric üstleniyor…“PREMIER”, 18- 19 Mart tarihlerinde Avantgarde Collection Levent ye sizleri bekliyor…