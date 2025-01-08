Selim İleri hayatını kaybetti

Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Türk edebiyatının önemli ismi, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İleri, sabah saatlerinde durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Selim İleri'nin ölüm haberini duyurarak başsağlığı diledi.

İmamoğlu mesajında "Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Selim İleri kimdir ?

30 Nisan 1949 İstanbul doğumludur. Bilim adamı Profesör Hilmi İleri'nin oğludur.

Atatürk Erkek Lisesi'ni bitiren (1968) Selim İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarım bıraktı. 'Dünya' gazetesinin sanat sayfasını (1979) ve 'Argos' dergisini yönetti. Çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlandı. On dokuz yaşındayken yayımlanan 'Cumartesi Yalnızlığı' adlı ilk öykü kitabında tutturduğu edebî düzeyle dikkatleri üzerine çekti.

Öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını yansıtmaya öncelik veren Selim İleri'nin ilk romanlarında bireyler arasındaki iletişimsizlik öne çıktı. Daha sonraları ise bazı siyasal konulara da yer veren yazar, son romanlarında yakın tarihte yaşamış bazı tanınmış kişilerin yaşamlarını ele aldı.

Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Eserleri

* Cumartesi Yalnızlığı

* Bir Denizin Eteklerinde

* Pastırma Yazı (kitap)

* Dostlukların Son Günü (1978 Sait Faik Hikaye Ödülü)

* Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler...

* Fotoğrafı Sana Gönderiyorum

* Kötülük

Romanları

* İlkgençlik Çağına Öyküler(Derleme)

* Yarın Yapayalnız

* Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak

* Hayal ve Istırap

* Destan Gönüller

* Her Gece Bodrum (1977 TDK Roman Ödülü)

* Ölüm İlişkileri

* Bir Akşam Alacası

* Cehennem Kraliçesi

* Yaşarken ve Ölürken

* Saz Caz Düğün Varyete

* Ölünceye Kadar Seninim

* Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın

* Allahasmarladık Cumhuriyet (Oyun)

* İstanbul Lâle İle Sümbül

* Kafes

* Anılar; Issız ve Yağmurlu

* Daha Dün

* Oburcuğun Edebiyat Kitabı

* Evimizin Tek Istakozu

* Rüyamdaki Sofralar