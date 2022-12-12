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''Yeniden Çiçek Pasajı'' festivali üç yıl aradan sonra Beyoğlu'nda

''Yeniden Çiçek Pasajı'' festivali üç yıl aradan sonra Beyoğlu'nda
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Beyoğlu’nda Çiçek Pasajı’nın tarihi atmosferi içinde meze kültürüne farklı yorum getiren 'Yeniden Çiçek Pasajı Festivali', 3 yıl aradan sonra bir kez daha, 22 Aralık Perşembe akşamı, katılımcılarıyla buluşuyor.

Beyoğlu’nun simge mekanı Çiçek Pasajı’nın tarihi atmosferi içinde meze kültürüne farklı ve yenilikçi bir yorum getiren, 'Yeniden Çiçek Pasajı Festivali', ‘Hep Yeni Kal Sunar’ın organizasyonuyla 3 yıl aradan sonra bir kez daha, 22 Aralık Perşembe akşamı, katılımcılarıyla buluşuyor.

1876 yılından bu yana Beyoğlu’nun en uğrak adreslerinden biri olan Çiçek Pasajı’ndaki etkinlikte, yeni nesil şefler, gece boyunca Çiçek Pasajı’nın geleneksel tatlarının yanı sıra kendi imzalarını taşıyan yaratıcı reçeteleri de paylaşacak. Festivalde Gripin’ve Güntaç Özdemir de sahne alacak.

'Yaşasın Beyoğlu' mottosuyla düzenlenecek etkinliğin biletleri internet üzerinden satışa çıktı.

 

Etiketler Yeniden Çiçek Pasajı Çiçek Pasajı
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