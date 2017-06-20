Yılmaz Güney romanı ilgili tartışma büyüyor

Yılmaz Güney’i anlatan ‘Sevgili’ romanı tartışmaları büyüyor. Güney’in eşi Fatoş Güney, kitabın yazarı İnci Aral’ı kendi kitap taslağı ve senaryo çalışmalarından intihal yaptığı iddiasıyla mahkemeye verirken Kırmızı Kedi Yayınları’ndan “İddialar doğru değildir ve hem yayınevimizi hem de yazarımız İnci Aral’ı karalamak amacıyla ortaya atılmıştır” açıklaması geldi. Tüm tarafların görüşlerini derledik.

Edebiyat dünyası şu sıralar Yılmaz Güney’i anlatan ‘Sevgili’ romanı tartışmalarıyla çalkalanıyor. Türk edebiyatının usta yazarlarından İnci Aral, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney tarafından ‘intihal’le suçlanırken bugün Kırmızı Kedi Yayınları’ndan yapılan açıklamada “İddialar doğru değildir ve hem yayınevimizi hem de yazarımız İnci Aral’ı karalamak amacıyla ortaya atılmıştır” denildi.

Yavuz Günay adıyla aslında Yılmaz Güney’i anlattığını saklamayan İnci Aral, Hürriyet’ten Ayşe Arman’a verdiği söyleşide şunları söylemişti: “Biyografi yazmadım. Yavuz Günay, benim yarattığım bir roman kahramanı. Evet, yazdığım insanları gerçek hayattan seçip alıyorum ama romancı olarak onları kendimce kurgulayıp dönüştürüyorum. Bu romanda, 1965 ile 85 arasındaki Türkiye var. Dönemin siyasal çalkantıları, insan hakları ihlalleri, sol hareketin yükselişi, ezilişi, Yumurtalık Hâkimi’nin bir kavga sırasında, yanlışlıkla Yılmaz Güney tarafından vurulması ve Fransa’ya kaçış süreci var, kanser, ölüm var… Yanı sıra çok çarpıcı bir aşk hikâyesi var! Ne hayat ama…."

‘SEVGİLİ TAMAMEN ÖZGÜN BİR ROMANDIR

‘Sevgili’ romanının yayıncısı Kirmızı Kedi’den yapılan açıklama şöyle: “Yazarımız İnci Aral’ın yeni romanı ‘Sevgili’ hakkında Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney tarafından dava açıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Basından öğrendiğimiz kadarıyla, Fatoş Güney, İnci Aral’ın romanını kendisinden aldığı kaynaklarla hazırladığını iddia ederek dava açmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu iddialar doğru değildir ve hem yayınevimizi hem de yazarımız İnci Aral’ı karalamak amacıyla ortaya atılmıştır. Hukuksal planda gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

İnci Aral, romanında ne bu değerli sanatçının adını ne de hayatındaki insanların adlarını kullanmıştır. Ayrıca kamuya mal olmuş bir sanatçının hayatı ilk kez roman konusu olmamaktadır. Bunun sayısız örneği vardır. Bu yüzden romanın yazılmasında, yayımlanmasında ve dağıtımında Fatoş Güney’in onayının aranmasına gerek görülmemiştir.

İnci Aral, ‘Sevgili’ romanını hazırlarken bugüne kadar ulusal basında yayımlanan haberlere ve Yılmaz Güney hakkında yazılmış, hayatını ve çalışmalarını inceleyen kitaplara başvurmuştur. Söz konusu kitaplar zaten romanın sonundaki kaynakçada belirtilmiştir. Aksini söyleyenler iddialarını ispatlamak zorundadırlar. İnci Aral, gazete ve kitap okuyan, internet kullanabilen herkesin ulaşabileceği bilgilerden yola çıkarak, Güney’in hayatı ekseninde ülkemizin çalkantılı bir döneminin romanını kaleme almıştır. Ayrıca Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biridir, nasıl roman yazılacağını öğrenmesine gerek olduğunu düşünmüyoruz. ‘Sevgili’ tamamen özgün bir romandır.

İnci Aral’ın ‘intihal’ sözcüğü ile birlikte bir cümle içinde anılması bile hakaret teşkil etmektedir. Basında çıkan haberlerde Fatoş Güney adına yayınevimizin arandığı ve görüşme taleplerinin ‘nezaket kurallarına uymayan bir sessizlik’ ile karşılandığı iddia edilmektedir. Bu ifade gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Yayınevimize edilen telefonda ve gönderilen e-postada, meselenin ‘aramızda halledilmesi’ teklif edilmiş, aksi takdirde hukuki yollara başvurulacağı söylenmiştir.

Doğrusunu söylemek gerekirse “aramızda halletme” lafına hâlâ bir anlam verebilmiş değiliz. Bu yüzden söz konusu teklifi, doğrudan değil de avukatlarımız vasıtasıyla yanıtlamayı tercih ettik. Gelişmelerden, doğru yaptığımız anlaşılmaktadır.”

ÇOK ÖZEL BİLGİLER KULLANILDI

Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in avukatı ise dün şu açıklamayı yapmıştı: “Kırmızı Kedi Yayınları tarafından Haziran 2017’de birinci basımı gerçekleştirilen, yazarı İnci Aral olan ‘Sevgili’ isimli kitap, müvekkil Fatoş Güney’in, yıllar önce yazar İnci Aral’a aktardığı sözlü anlatım ve geçici olarak incelemesi için sunduğu yazılı eser niteliğindeki materyaller, müvekkile ait senaryo ve kitap taslağı kullanılmak sureti ile oluşturulmuş olup bu konuda müvekkilden hiçbir şekilde onay alınmamıştır. Müvekkil kitap basıldıktan sonra haberdar olmuştur.

Tüm uyarı ve görüşme talebimize rağmen, yazar ve yayınevi tarafından müvekkile şahsen geri dönüş yapılmamış, adeta böyle bir durum yokmuş gibi davranılmıştır. Müvekkilin konuyu görüşme talebi ise yayınevi ve yazarının, nezaket kurallarına uymayan sessizliği ile karşılanmıştır.

Yayınevinin avukatı tarafından durumun tahlil edileceği vekil olarak tarafımıza iletilmiş ancak çözücü hiçbir adım atılmamış, bu süreçte kitabın tanıtım faaliyetleri arttırılmıştır.

Müvekkilin ‘Sevgili’ isimli kitabın basım yayın ve dağıtımına, kendisine ve eşi Yılmaz Güney’e ait çok özel bilgilerinin paylaşılmasına kesinlikle onayı yoktur.

Müvekkil; şahsı, ailesi ve eşi adına, kişilik haklarını korumaya, haklı taleplerini hukuk zemininde ileri sürmeye, bu ülke ve tüm insanlık için büyük bir değer olan eşi Yılmaz Güney’in manevi mirasını tüm gücü ile korumaya devam edecektir.”