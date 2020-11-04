10 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

Dilara Aksüyek yeni sevgilisini yine setlerden buldu. ‘Arka Sokaklar’ın ‘Tekin’i Onur Bay ile flört etmeye başladı. Sevgililer ilk kez önceki akşam ortaya çıktı.

UçanKuş'ta yer alan habere göre, Dilara Aksüyek ile Onur Bay, Cihangir’de bir kafedeydi. Baş başa yemek yiyip sohbet ettiler. Ardından aşka geldiler. Birbirlerini öpücüklere boğdular, liseli sevgililerden farkları yoktu.

Dilara Aksüyek ve Onur Bay arasında 10 yaş var.



