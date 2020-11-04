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  3. 04 Kasım 2020 13:08

10 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek Boran karakteriyle ünlenen Dilara Aksüyek yeni sevgilisini yine setlerden buldu. Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinde Tekin'i canlandıran Onur Bay ile aşk kaçamağında görüntülendi.

10 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı
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Dilara Aksüyek yeni sevgilisini yine setlerden buldu. ‘Arka Sokaklar’ın ‘Tekin’i Onur Bay ile flört etmeye başladı. Sevgililer ilk kez önceki akşam ortaya çıktı.

UçanKuş'ta yer alan habere göre, Dilara Aksüyek ile Onur Bay, Cihangir’de bir kafedeydi. Baş başa yemek yiyip sohbet ettiler. Ardından aşka geldiler. Birbirlerini öpücüklere boğdular, liseli sevgililerden farkları yoktu.

Dilara Aksüyek ve Onur Bay arasında 10 yaş var.

 
 

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