18 kilo veren Aylin Coşkun: 2 ev parası yedim

Bir süredir yaşamını gözlerden uzak sürdüren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, konuk olduğu canlı yayında verdiği kilolarla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmayan şarkıcı 18 kilo verdiğini söyledi.

"Ben çocuk tedavisi oluyordum zaten. Bebekten dolayı ben bir 90 kiloya çıktım zaten. O iğneler falan acayip bir şişkinlik yapıyor, kilo aldırıyor. Bitmeyen bir süreç benimki... Doktorum diyor ki 'Senin kadar böyle maraton koşan bir kadın görmedim.' Çünkü milletin 10 senede denediğini şeyi ben 4 yılda 50 kere denedim. Çok azimliyim. Fakat bitkisele geçtiğim için kilo verebildim, diyet yaptım" dedi.

"Vücudum bana tamam diyene kadar tüp bebek denemeye devam edeceğim" diyen Aylin Coşkun "2 ev parası yedim" dedi.