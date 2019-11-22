''40 yaşına kadar evlenmezsem evlat edineceğim''

İrem Derici, Bostancı Gösteri Merkezi’nde memleketi Sinop’un Boyabat ilçesi için düzenlenen yardım konserinde, hayranlarıyla buluştu. Herhangi bir ücret almadığını söyleyen şarkıcı, “Artık en azından bir ev almaya karar verdim. Keşkelerim oluyor, neden yatırım yapmadım diye. Her zaman herkesin ışığı parlak olmuyor. Hepimizin son kullanma tarihi var. Sekiz yıl oldu” dedi.



Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, hayatında kimsenin olmadığını anlatan Derici, “Anne olmayı çok istiyorum. Bir tarih yok, gerçi olsa bile aday yok. Meryem Ana değilim ki... Gönül, aşkının meyvesini yetiştirmeyi çok ister. Şu anda 32 yaşındayım. Eğer 40’ıma kadar evlenip, çocuk doğuramazsam, evlat edinmek istiyorum. Hatta şimdiden araştırıyorum. Sperm bankası falan düşünmüyorum” şeklinde konuştu.