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  3. 01 Aralık 2018 10:48

42 gün yoğun bakımda kalan Cem Özer vasiyetini açıkladı

Tam 1,5 ay yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Cem Özer yoğun bakımdan çıktıktan sonra vasiyetini açıkladı.

42 gün yoğun bakımda kalan Cem Özer vasiyetini açıkladı
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42 gün yoğun bakımda kalan Cem Özer sonunda kendine geldi. Sinan Çetin’in yönettiği ‘İstasyon’ filminin çekimleri sırasında rol gereği çukura atladığı sahnede sağ ayağı üç yerinden kırılan, Afyon’da geçirdiği kaza sonrası oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan 60 yaşındaki oyuncu Posta'dan Suna Akyıldız'a konuştu.

42 gün yoğun bakımda kalan Cem Özer kendi cenazesi için "Benimkine hayatına gerçekten dokunduklarım, sevenler gelsin. Öyle küçük bir camiden kalksın, Teşvikiye falan olmasın." dedi.

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