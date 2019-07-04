97 milyon dolarlık mirasın sahibi Süreyya Yalçın: 'Kazıklanmak istemiyorum'

2016’dan bu yana Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın, Bodrum- Türkbükü sezonunu açtı. Yalçın babasından kalan mirası almak için geldiği Türkiye'de aynı zamanda tatil yapıyor.

Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran ile Türkiye'ye geldi. 20 bavulla Bodrum’a gelen Süreyya Yalçın’a eşi Ozan Baran ve 2 yardımcısı eşlik ediyor.

Ağustos sonuna kadar Bodrum’da kalacak olan Süreyya Yalçın’ın bir ayağı da miras işlemleri için İstanbul’da olacak.

Sosyetik güzele 2 Aralık 2008’de İsviçre’de vefat eden babası, NATO müteahhidi Faruk Yalçın’dan yüklü miktarda miras kalmıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre Süreyya Yalçın’ı 4 kardeşi mirastan men etmek istemiş, mahkeme 10 yıl sürmüştü. Yalçın 4 ay önce sonuçlanan dava sonucu 97 milyon dolar almaya hak kazanmıştı.

PAHALILIĞA TEPKİ

Mirasla ilgili konuşmak istemeyen Süreyya Yalçın’ın, Türkbükü’ne adım atmasına en çok Bodrum esnafı sevindi. Sosyetik güzel “Pahalılığı duydum, ama eşimle birlikte boş yere kazıklanmak istemiyoruz. Zaten annemin evinde kalıyoruz” dedi.

Süreyya Yalçın geçen yıl Bodrum tatilinde 3 sodaya 250 TL ödeyince sinirlenmiş, işletme sahibine “Zengin olabiliriz, ama enayi değiliz” şeklinde tepki göstermişti.

Bu arada çift 1.5 aylığına, günlüğü 5 bin TL’den tekne kiraladı. Teknede pozlar veren Süreyya Yalçın bronz teni ve süslü mayolarıyla sosyal medyanın gündeminde.

2008’de vefat eden Faruk Yalçın, 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanları arasındaydı. Mirası 20 paya bölündü. İkinci eşi Ülkü Yalçın ve kızları Süreyya’ya da 97 milyon dolar kaldı.





