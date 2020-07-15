Acun Ilıcalı canlı yayında sevgilisine teşekkür etti

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, aylarca Dominik'teki Survivor çekimlerinde birlikte bulunmuşlardı. İkili geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a geri dönmüşlerdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Ayça Çağla Altunkaya, Survivor finalini de Galataport'tan izledi.

SEVGİLİSİ VE KIZI FİNALİ BİRLİKTE İZLEDİ

Acun Ilıcalı'nun büyük kızı Banu Ilıcalı ile yan yana oturan Ayça Çağla Altunkaya final heyecanını yaşadı. Survivor'da emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Acun Ilıcalı, kızı Banu ile sevgilisi Ayça Çağla'yı da unutmadı.

Acun Ilıcalı, canlı yayında Ayça Çağla Altunkaya'ya teşekkür etti. Altunkaya ise Acun'u gülümseyerek selamladı.