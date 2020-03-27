Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor'da diskalifiye şoku!

TV8 ekranlarının en heyecanlı yarışma programı Survivor 2020'de bir diskalifiye daha yaşandı. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yayınladığı fragman videosunda sakatlık yaşayan Meryem diskalifiye edildi.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN BİRİSİ GÖNÜLLÜLERE GEÇECEK

Instagram hesabından haberi paylaşan Acun Ilıcalı ayrıca, Meryem'in diskalifiye olması nedeniyle ünlüler takımından gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer edileceğini açıkladı. Acun Ilıcalı'nın bu kararı açıklamasının ardından Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem'in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Ünlüler takımından karşı tarafa geçecek olan isim ise henüz belli olmadı.

ACUN, KORONAVİRÜS NEDENİYLE YENİ YARIŞMACI GETİREMİYOR

Son bölümde dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyleyen Acun Ilıcalı, doktorun kararı ise Meryem'in Survivor'daki kaderini belli edecek demişti. Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğinden bahseden Ilıcalı, ada konseyinde şunları söylemişti: "Bugüne kadar her Survivor'da yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den de yedek yarışmacı getirme imkanımız yok. Meryem'in son kontrolleri olacak. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse gönüllüler takımının ikinci yarışmacısı gitmiş olacak. Eğer Meryem ayrılırsa o zaman mutlaka başka bir çözüm bulacağız. Gönüllüler takımının güç dengesini korumak amacıyla takımsal transfer söz konusu olabilir. Meryem, 2-3 hafta içinde düzelebilecek durumdaysa ona göre karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

BU ZAMANA KADAR KİMLER DİSKALİFİYE OLDU?

Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş, sakatlıkları yüzünden yarışmadan erkenden ayrılmak zorunda kaldı. Bunun ardından adaya yeni giden Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın'da diskalifiye olmuştu.