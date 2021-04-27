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Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da, Survivor All Star 2022'nin detaylarını anlatarak teklif götürülen yarışmacıları açıkladı.

Survivor Panorama programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 hakkında bilgi verdi. Son 3 yılın yarışmacılarına teklif götüreceklerini söyleyen Ilıcalı, o isimleri de tek tek sıraladı.

Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star için çalışmalara başlandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Survivor Panoroma programına konuk olarak All Star hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

İşte o isimler

All Star'da olmasını istediği isimleri sıralayan Acun Ilıcalı, "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler acun ılıcalı survivor all star survivor 2022
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