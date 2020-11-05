Acun Ilıcalı'dan Hadise içindikkat çeken açıklama

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, önceki akşam yakın arkadaşı Hadise ve yurt dışından gelen misafirleriyle Bebek Hotel çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen ikili, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtladı. "Arkadaşlar en son ne zaman görüşmüştük?" diyen Hadise, muhabirlerden, "Erkek arkadaşınız elini tutar mısınız diye sormuştuk, daha da göremedik sizi" cevabını aldı.

Şarkıcının yardımına koşan Acun Ilıcalı, "Soruya bakın. Çok doğru bir yerde kopmuşsunuz" sözleriyle, tebessüm ettirdi.

Acun Ilıcalı, "Misafirlerimiz var arkadaşlar, bu akşam biraz hızlı olacağız. Güzel bir akşam geçirdik Hadise ve yabacı misafirlerimizle. Hadise'yi görmediğim zaman özlüyorum. Mümkün olduğu kadar buluşuyoruz. Hadise'nin bendeki yeri çok başkadır" şeklinde konuştu.

YENİ BİR PROJE Mİ OLACAK?

"Yeni bir proje mi olacak?" sorusuna Ilıcalı, "Hadise’yle birçok proje düşünüyoruz, bir proje değil. ‘Exxen’e sevdiğimiz, değer verdiğimiz birçok yıldızı davet ediyoruz. Bu akşam daha çok dostluğumuzdan konuştuk. Sözü Hadise’ye bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"ACUN'UN BENDEKİ YERİ AYRI"

"Uzun zamandır karşılayamıyoruz" diyen Hadise, "Sizleri özledim. ‘Küçük Bir Yol’ çıktı, çok sevildi. Mutluyuz, güzel bir süreç. Böyle bir süreçte bir şarkı çıkarıp, o şarkının başarısını yaşayabilmek tabii ki büyük bir hediye. Acun’un yeri bende çok ayrı, güzel bir sohbet ettik" dedi.