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Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye jüriliği için sürpriz teklif

Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye jüriliği için sürpriz teklif

Yeni sezon ekibini kurmaya devam eden O Ses Türkiye için Acun Ilıcalı'nın "AHBAB" derneğini kurarak yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent'e teklif götürdüğü iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Kasım ayında yeni sezon çekimleri başlayacak olan Tv8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağı merak konusu oldu. Yarışmadan ayrılacağı konuşulan Hadise'nin yerine Ebru Gündeş'in geleceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise Acun Ilıcalı'nın farklı bir isme teklif götürdüğü konuşuluyor.

 Ilıcalı, Levent'e teklif götürdü ve ünlü sanatçıyı ikna etmek için kolları sıvadı. Uzun süredir Levent'i transfer etmeye uğraşan Ilıcalı'nın henüz olumlu bir sonuç alamadığı öğrenildi.

Öte yandan Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanmış ve evde tedavi altına alınmıştı.

Karar

Etiketler acun ılıcalı o ses Türkiye ahbap haluk levent
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