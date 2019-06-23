Acun Ilıcalı'nın eski eşi evlendi

3 kez evlenen Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile 1988 yılında 19 yaşında evlendi. 1993 yılında boşanan çiftin Banu Ilıcalı adında bir kızı var. Kamera önünde pek görüntülenmeyen Başbuğ, dün akşam iş insanı Orhun Yazıcı ile evlendi. Başbuğ'u kızı Banu Ilıcalı da yalnız bırakmadı.

SADELİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlenen Başbuğ, ip askılı balık model gelinliği, sade makyaj ve saçıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

ILICALI'NIN ESKİ EŞLERİYLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Seda Başbuğ, 2016 senesinde dünya evine giren kızı Banu Ilıcalı'nın düğününde eski eşi Acun Ilıcalı'nın eski eşleri Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile karşılaş hatta fotoğraf çektirmişlerdi. Subaşı, Seda Başbuğ ile çektiği fotoğrafı Instagram hesabından da yayınlamıştı.

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyundan uzak duran Seda Başbuğ medyanın gündemine Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın düğünü ile geldi. İlk kez görüntülenen Seda Başbuğ gençliği ve güzelliği ile dikkat çekti.



