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Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası Demet Akalın, Nagihan Karadere'ye sahip çıktı

Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası Demet Akalın, Nagihan Karadere'ye sahip çıktı
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Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden sonra ünlü isimden Nagihan Karadere'ye destek geldi.

2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı arasında gerilim yaşandı. Nagihan'ın sözleri sonrası Acun Ilıcalı tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden Demet Akalın'dan da eski yarışmacıya destek geldi.

Demet Akalın Survivor yarışmacısı için "Alayını toz duman eder! Vay be hak etti mi bu kız bu sözleri. Asla..." dedi.

 Demet Akalın daha önce yarışmadan dönen Nagihan'a beşi bir yerde takmıştı.

Etiketler Demet Akalın Nagihan Karadere acun ılıcalı
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