Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'tan kötü haber

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi.

Tuğçe Özbudak, kısmı felç geçirdi. Bugün ameliyata alınacak olan Özbudak, Instagram hesabından sevenlerine seslendi.

Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak, şu ifadeleri kullandı:

“Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve yarın sabah ameliyata alacaklar beni.”

“Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş.”

“Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah’ın izniyle atlatacağım inşallah.”