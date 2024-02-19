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Adını değiştiren FOX TV'nin yeni dizisi final kararı aldı

Adını değiştiren FOX TV'nin yeni dizisi final kararı aldı
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Yakın zamanda adını NOW olarak değiştiren FOX TV'de ünlü oyuncular Kaan Yıldırım, Seray Kaya, Biran Damla Yılmaz ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Kopuk dizisi final yapmakararı oldu.

Adını NOW olarak değiştiren FOX TV'de modern bir Robin Hood hikayesi olarak dikkat çeken ve büyük iddiayla yayına başlayan Kopuk dizisi için final kararı verildi.

Güçlü kadrosuyla öne çıkan dizisinin üçüncü bölümünün reytingleri az da olsa artması umut vermiş, finalin dördüncü bölümün durumuna göre değerlendirilmesine karar verilmişti.

 Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son bölüm de düşük reytinglerin gelmesi üzerine dizinin bitirilmesine karar verildi. Sezonun ertelenmesi seçeneği gündeme alınmazsa yerine MedYapım'ın diğer yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım yayınlanacak.

 Dizide Kaan Yıldırım, Seray Kaya, Biran Damla Yılmaz ve Sarp Akkaya'ya Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi isimler eşlik ediyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş

Etiketler fox tv dizi final
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