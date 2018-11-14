Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem'den Kural'a bir darbe daha

Şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Ahmet Kural tarafından daha önce parmağı kırıldığı iddia edilen Naz Çekem, Bebek'teydi.

Birlikte oldukları dönemde Ahmet Kural tarafından parmağının kırıldığını söyleyen ve Sıla'ya destek mesajı veren Naz Çekem, "Ben de toplum içinde şiddet gördüğüm mekandaki kamera kayıtlarını inceleteceğim Sıla beni şahit yazarsa onun için de şahit olurum. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, eğer bakın iddialı konuşuyorum kadın aldatsa bile şiddet uygulanmaz, yaşamından çıkarırsın yoluna gidersin" dedi.

Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şikayetçi olmasıyla içinin rahatladığını vurgulayan Naz Çekem, "Benim açımdan ilahi adalet yerini buldu. İnşallah güzel neticeler alacağız, içimiz rahat edecek. Ahmet bana dava açarsa benim de şiddete uğradığım mekandan kamera kayıtlarını almam gerekecek. Her şey orada ortaya çıkacak. Doktor değilim sonuçta. Bence öfke kontrol problemi var. O olunca şiddet eğilimi oluyordu. Benim başıma bir kere geldi, bir kere özür de dilemedi" şeklinde konuştu. (Posta)