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  3. 20 Ocak 2018 12:32

Ahmet Kural'ın hastane fotoğrafı heyecanlandırdı

Kısa bir süre önce kız arkadaşı Sıla'dan ayrılan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medyada yayılan hastane fotoğraflarıyla takipçilerini korkuttu.

Ahmet Kural'ın hastane fotoğrafı heyecanlandırdı
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Rol gereği oyuncu arkadaşı Murat Cemcir'in, Ahmet Kural'ı omzunda taşıyarak hastaneye götürdüğünü gören hayranları, yardım için yanlarına gidince olayın aslı ortaya çıktı. Murat Cemcir, konu hakkında "Zaman zaman çekimler esnasında bu tip olaylar yaşıyoruz. Bu çekimleri de gece yarısından sonra gerçekleştirdik. Kısa süreli bir panik oldu ama işin aslını anlattığımızda hep beraber güldük. Biz zaten iyi günde de, kötü günde de birbirine hep omuz veren insanlarız. Bu ise sadece bir film sahnesiydi" açıklamasında bulundu.

Murat Cemcir'le birlikte yeni filmi 'Ailecek Şaşkınız'a hazırlanan Ahmet Kural 2 Mart'ta seyirciyle buluşacak. Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, TR 40 33 Productions yapımcılığında beyazperdede yerini alacak olan filmin ilk tanıtımı yayınlandı.

Türkiye Gazetesi
 
 

murat cemcir , ahmet kural
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