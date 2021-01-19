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  3. 19 Ocak 2021 12:49

AİHM'den Atilla Taş kararı

Darbe girişimi sonrası tutuklanan şarkıcı Atilla Taş'ın AİHM'ye başvurusundan "Özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi" kararı çıktı.

AİHM'den Atilla Taş kararı
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Atilla Taş'ın başvurusunda hak ihlali kararı vererek Türkiye'yi mahkum etti.

İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi tarafından yapılan başvuruda, AİHM, Atilla Taş’ın başvurusunu kabul etti ve Sözleşme’nin 5 (1) (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 10. (ifade özgürlüğü) maddelerinden ihlal kararı verdi.

 

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