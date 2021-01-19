AİHM'den Atilla Taş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Atilla Taş'ın başvurusunda hak ihlali kararı vererek Türkiye'yi mahkum etti.

İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi tarafından yapılan başvuruda, AİHM, Atilla Taş’ın başvurusunu kabul etti ve Sözleşme’nin 5 (1) (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 10. (ifade özgürlüğü) maddelerinden ihlal kararı verdi.