''Ajdar benden 1 milyon Euro istedi!''

Armağan Çağlayan sunucusu olduğu ‘Gör Beni' programına şarkıcı Ajdar'ı davet etti. Çağlayan, Ajdar'ın programa katılmak için 1 milyon euro istediğini açıkladı.

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Youtube'ta 196sekiz kanalında yayınlanan ‘Gör Beni' programına Çikita Muz şarkısıyla tanınan şarkıcı Ajdar'ı davet ettiğini açıkladı. Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ajdar'ın programa katılmak için 1 milyon euro istediğini söyledi.

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi" ifadelerini kullandı.

Ajdar'ın programa katılımı için 1 milyon euro talep etmesi ise sosyal medyada birçok yoruma sebep oldu. Bazı kullanıcılar Ajdar'ın Twitter'a da mail göndererek para istediğini aktardı.

Bazı kullanıcılar, Ajdar'ın 2003 yılında katıldığı, jüri koltuğunda Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Ahmet San'ın oturduğu Popstar Türkiye seçmelerini hatırlatarak, "İntikam dediğin böyle olur" dedi. Seçmelere katılan ve jüri tarafından şekilde eleştirilen Ajdar, jürinin söylediklerini kabul etmeyerek 'Bence benim sesim güzel' diyerek gündeme gelmişti.

Çağlayan, tweetine verilen yanıtlara "Kredi için Vakıfbank’a başvurduk hocam. Bu da kamu harcaması sayılır. 750 bin için heyetlerarası görüşmeler devam ediyor" diyerek esprili bir cevap verdi.

Paylaşımın ardından şarkıcı Ajdar'ın daha önce de Uçankuş Tv'de yayınlanan “Olay Yeri” programı ekibinden de 1 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.