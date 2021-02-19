Ajdar, engelli kızı için yardım manevi isteyen anneye demediğini bırakmadı

Ajdar, programda kızı için yardım isteyen anneye demediğini bırakmadı. Yayına bağlanan kadın, engelli kızı için yardım isteyince Ajdar’ın cevabı şöyle oldu:

“Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da devlete başvurabilirsiniz.

Ben zaten sanatçıyım. Ben kendi sıkıntılarımla başa çıkmak için uğraşıyorum Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz. Senin kızın ve seni Allah’a sonra devlete havale ediyorum. Şu an devlet yetkilileri de bizi izliyorlar. Umarım seni görürler.”



