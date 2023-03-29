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AK Parti'nin Kenan Doğulu'dan izin almadığı ortaya çıktı

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Şarkıcı Kenan Doğulu, AK Parti tarafından hazırlanan bir videoda "Yaparım Bilirsin" şarkısının izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi.

Şarkıcı Kenan Doğulu, AK Parti'nin hazırladığı siyasi bir videoda “Yaparım Bilirsin” şarkısının izinsiz kullanıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğulu şu ifadeleri kullandı:

“Yaparım Bilirsin” adlı şarkımın, içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım”

 

Etiketler ak parti kenan doğulu izin yaparım bilirsin
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