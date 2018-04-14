Aleyna Tilki: ''Kaçma gel yanıma''

28 Mart’ta 18 yaşına basan Aleyna Tilki, önceki akşam aşk yaşadığı iddia edilen müzisyen Emrah Karaduman'la beraber Kuruçeşme’deki Huqqa’da eğlendi.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kuruçeşme’de eğlenen Aleyna Tilki objektiflere poz verirken, Emrah Karaduman uzaklaşmaya çalıştı. Genç şarkıcı duruma müdahele edip 'Artık kaçma gel buraya' diye seslendi. Emrah Karaduman, ikiletmeden yanına gidip Tilki ile gülerek poz verdi.

"ARTIK BENDEN YILMIŞ OLACAKLAR Kİ LAF ATMIYORLAR"

Bir ara konuşma tarzı ile eleştiri toplayan Aleyna Tilki, "Artık benden yılmış olacaklar ki, laf atmıyorlar, uğramışyorlar" dedi.

"KLİBİMDE EMRAH'I OYNATACAĞIM, ONU MAHVEDECEĞİM"

Yeni şarkısı için "Zor bir parça. Müthiş bir klip çekeceğim, Emrah’ı oynatacağım ve onu kameralar karşısında mahvedeceğim, çok kötü şeyler yapacağım" şeklinde konuştu.

Mini elbisesi ve renkli giyim tarzıyla dikkati çeken 18 yaşındaki popçu, konuşmanın sonunda boyunun da uzadığını söylemeden edemedi.