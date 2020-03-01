Aleyna Tilki'den İdlib paylaşımı: ''Hava bile yasta...''

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Bu isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Tilki paylaşımında üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok üzüldük...

Şehitlerimize dua edelim...

Şehit ailelerine de sabır ve dayanma gücü dileyelim...

İnsanlık rahat bir hayat geçirsin diye,

soğuk, kış, zor demeden sıcacık evlerini anne kucaklarını bırakıp bizler için çabalayan gençlerin ruhunu bir gün değil her gün analım..."

Aleyna Tilki bu paylaşımdan kısa süre sonra ise şunları yazdı:

"Öyle bir karanlık dönem ki,

hava bile kasvetli, yasta!

Gün bile kapkaranlık olarak,

Tepkisini gösteriyor dünyaya!

sabır

Bir gün değil, her gün analım..!"