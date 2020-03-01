  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Mart 2020 13:50

Aleyna Tilki'den İdlib paylaşımı: ''Hava bile yasta...''

Türkiye şehitlerini uğurlarken ünlü isimler de duygularını sosyal medyadan ifade ediyor. Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

Aleyna Tilki'den İdlib paylaşımı: ''Hava bile yasta...''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Bu isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Tilki paylaşımında üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok üzüldük...
Şehitlerimize dua edelim...
Şehit ailelerine de sabır ve dayanma gücü dileyelim...
İnsanlık rahat bir hayat geçirsin diye,
soğuk, kış, zor demeden sıcacık evlerini anne kucaklarını bırakıp bizler için çabalayan gençlerin ruhunu bir gün değil her gün analım..."

Aleyna Tilki bu paylaşımdan kısa süre sonra ise şunları yazdı:

"Öyle bir karanlık dönem ki,
hava bile kasvetli, yasta!
Gün bile kapkaranlık olarak,
Tepkisini gösteriyor dünyaya!

sabır
Bir gün değil, her gün analım..!"

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
paylaşım , aleyna tilki , idlib
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM