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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Haldun Demirhisar açıklaması

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Haldun Demirhisar açıklaması

Aleyna Tilki adı daha önce Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularına karışan Haldun Demirhisar ile görüntülendi.

Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşının daha önceden adı Serenay Sarıkaya ile anılan iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.

Geçen yaz Göcek’te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar, önceki akşam da Aleyna Tilki’yle buluştu. İkilinin geçen hafta da Etiler’deki bir mekanda yemek yediği ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada “Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır.” dedi.

Etiketler Havva Öztel Haldun Demirhisar
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