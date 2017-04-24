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  1. 24 Nisan 2017 10:32

Ali Ağaoğlu ''donlarına'' kadar almış !

Referandum için girdiği iddiayı kaybeden Ali Ağaoğlu, 26 kişilik isim listesini mağazalara yollarken, bir de şart koşmuş.

Ali Ağaoğlu ''donlarına'' kadar almış !
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Ali Ağaoğlu, referandumda yüzde 65 evet çıkacağını, çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford marka takım elbise alacağını belirtmişti. İddiayı kaybettiği 26 kişinin isim listesini mağazalara yollayan Ağaoğlu bir de şart koşmuş.

Sabah Gazetesi Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı şöyle:
"Hafta sonu; referandumda yüzde 65 evet çıkacağını, çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye, iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford'dan giydireceğini söyleyen Ali Ağaoğlu'na rastladım.

Ali Bey'e iddia borçlarını ödeyip ödemediğini sordum. Daha referandum akşamı saat 21.00'de Tom Ford markasını satan iki farklı büyük mağazaya 26 kişinin isim listesini yollatmış.

MAĞAZALARA ŞART KOŞTU

Yalnız mağazalara bir de şart koşmuş! 'Baştan ayağa donanacak olanlar, donlarını da alacaklar. Eğer donlarını almazlarsa hiçbir şeyi vermeyin' diye talimatta bulunmuş! Ali Ağaoğlu farklı bir kişilik vesselam!"

Ali Ağaoğlu referandum iddiasını kaybettiAli Ağaoğlu referandum iddiasını kaybetti

 

Sabah

referandum , ali ağaoğlu , iddia