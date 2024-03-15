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Alkışlar Cem Yılmaz'a... Ramazan'daki tüm gelirini bağışları

Alkışlar Cem Yılmaz'a... Ramazan'daki tüm gelirini bağışları
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ‘Pek Yakında – Extr Act’tan Ramazan ayı boyunca elde ettiği tüm gelirini Oyuncular Sendikası ile geleceğin doktorlarını yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na bağışladı.

Cem Yılmaz farklı kurum ve kuruluşlara yaptığı yardımlarını Ramazan ayında da sürdürdü. Yeni gösterisi Pek Yakında – Extr Act’ın gelirini Oyuncular Sendikası ile Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na bağışladı.

Her iki kurum da sosyal medya hesaplarından Yılmaz’ın yaptığı bağışı duyurdu.

Oyuncular Sendikası Yılmaz’ın bağışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üyemiz Cem Yılmaz’a Pek Yakında – Extr Act adını taşıyan yeni performansıyla elde edilecek gelir sendikamıza bağışlanacaktır. Üyemiz Cem Yılmaz’a dayanışması ve desteği için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

 

Etiketler Pek Yakında – Extr Act cem yılmaz cem yılmaz Pek Yakında – Extr Act
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