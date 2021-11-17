Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen'in ''uluması'' olay oldu
TRT1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinden Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun (Aka Hatun) karakterinin uluyarak kurtlara seslendiği sahne sosyal medyada olay oldu.
TRT'de 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüyle ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun’u Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.
Dalga konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler, defalarca paylaşılarak ti'ye alındı.
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