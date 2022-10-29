  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ameliyat olan Necati Şaşmaz'dan haber var

Ameliyat olan Necati Şaşmaz'dan haber var

Ameliyat olan Necati Şaşmaz'dan haber var
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şaşmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen ünlü Necati Şaşmaz’ın son durumuyla ilgili açıklama geldi. Şaşmaz’ın kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi ile anjiyo olduğu belirtildi.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile anılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

TABURCU OLDU
Öte yandan Şaşmaz'ın rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, "Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu. Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi" ifadelerini kullandı.

Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından çalışmalarına döndüğü öğrenildi.

"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Oyuncu da sağlık durumunu merak edenler için bir paylaşım yaptı ve şu mesajı yazdı: 

"Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız."

Etiketler necati şaşmaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu file çoraplı pozuyla ortalığı salladı
Hayaldi gerçek oldu! Türkiye asgari ücret sıralamasında sondan ikinci oldu
Beşiktaş duyurdu: Stadın ismi değişiyor
Cumhuriyet'i kimse ondan daha iyi tanımlayamazdı.. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri
Mankenlere taş çıkarttı! İbrahim Tatlses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali şaşırttı
Kocası ve yengesini birlikte yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı
Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi
Yerli otomobil TOGG için tarihi gün! Seri üretim başlıyor