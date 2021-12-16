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Anne olan Özge Özpirinçci kilolarından kurtuldu

Anne olan Özge Özpirinçci kilolarından kurtuldu

30 Kasım'da anne olan ünlü oyuncu Özge Özpirnçci, kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu.

Kadın, Aşk Yeniden ve Fi gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, 8 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak şekilde evlendi. Doğumdan önce nikah masasına oturan oyuncu, düğününe sadece yakın çevresini davet edip basını da uzak tuttu. Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, 30 Kasım'da da ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getirdi. Şimdilerde anneliğe alışmaya çalışan oyuncu, kısa sürede tüm kilolarından kurtuldu.

 

"EMZİRMEK KİLO VERMEYE İYİ GELİYOR"
Eşi Burak Yamantürk ile köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu, 2 haftada doğum kilolarından kurtuldu. Basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Özge Özpirinçci, "Kilolar gitti, emzirmek iyi geliyormuş. Mercan da ben de iyiyiz. Mercan her bebek gibi uyuyor, şimdi de evde annemle birlikte" dedi.

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