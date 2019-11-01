Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, kapanış galası ve geleneksel ödül töreniyle sona erdi. Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu'ndaki ödül törenine kırmızı halıdan geçerek geldi.Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nden Bozkır filmi 10 dalda ödül alarak geceye damga vurdu. Peki Altın Portakal ödüllerini kimler kazandı?

Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan'ın üstlendiği ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tören coşkusunun bir hafta boyunca kentte hissedildiğini belirtti. Festivale öze dönüş temasıyla başladıklarını dile getiren Böcek, festivali Altın Portakal'a yakışır hale getirdiklerini söyledi.

Yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun yaptığı festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin 66 filmi gösterildi.

Festivalin Antalya Spor Salonu'nda yapılan kapanış ve ödül galasında ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film, "Bozkır" oldu.

BOZKIR FESTİVALE DAMGA VURDU!

Festivalde En İyi Film seçilen Ali Özel'in yönettiği "Bozkır", 10 ödülle en fazla ödül alan film oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Bozkır" filmdeki rolleri ile Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal paylaştı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Soluk" filminde canlandırdığı karakter ile Aslı İnandık oldu.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Kronoloji" filminden Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven'e verildi.

En İyi Kurgu Ödülü, "Bozkır" filminden Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakun İnanlı'ya, En İyi Müzik Ödülü, yine aynı filmden Hüseyin Özel'e, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü de Ümit Çakmaksoy'a verildi.

En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi de yine "Bozkır" filminden Ali Özel oldu.

Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku Ödülü ise "Küçük Şeyler" ve "Kronoloji" filmlerinden Selda Taşkın'a verildi.

En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi ise "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel oldu. Ödülünü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan alan Özel, mutlu olduğunu ifade etti. Senaryoyu yazdıktan sonra çocuğu Deniz'e okuttuğunu anlatan Özel, Deniz'in kendisine önerilerde bulunduğunu belirtti. Özel, ödülünü oğlu Deniz için aldığını vurguladı.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de "Bozkır" filmine verildi. Jüri Üyesi Mert Fırat'tan ödülünü alan Özel, teşekkür etti. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de "Aşk, Büyü vs." ile "Küçük Şeyler" adlı iki filme verildi.

EN İYİ KADIN VE EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'e verildi. Uçer, ödülünü festivalin onur ödülüne layık görülen Ahmet Mekin'in elinden aldı. Mekin'den ödülü almanın ayrı bir gurur verici olduğunu belirten Uçer, jüri üyelerine, filme emek verenlere teşekkür etti.

İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını aktaran Uçer, "Aşkla yolumuza devam ettik. Bu ödülü yoluna devam edeceklere ithaf etmek istiyorum. Korkmadan kendilerini ifade edebilen kız çocuklarına, o kız çocuklarıyla yan yana yürüyen erkek çocuklarına ithaf etmek istiyorum." diye konuştu.

Uçer, ödülünü anne ve babasına hediye etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı. Yücesoy ve Koçak ödülünü, festivalin onur ödülüne layık görülen Selma Güneri'den aldı.

Duygulanan Mücahit Koçak, martta baba olacağını belirterek, ödülü için "Bu da ona" dedi.

Alican Yücesoy da ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Yücesoy, ödülü Uğur Polat'a adlettiğini söyledi.

İZLEYİCİ ÖDÜLÜ BİLMEMEK FİLMİNE GİTTİ

İzleyici Ödülü Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek" adlı filme, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Filim Ödülü, Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs." filmine, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü de "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel'e verildi.

Ulusal Kısa Metraj yarışmasında jüri özel ödülü Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini yaptığı Aylin Filmine verildi. Bu daldaki En İyi Kısa Film Ödülüne ise Burcu Aykar'ın yönetmenliğini yaptığı "Ablam" filmi layık görüldü.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise jüri özel ödülüne Ruken Tekeş'in "Aether" adlı belgesine verildi. Bu kategoride En İyi Film ödülü ise Şirin Bahar Demirel'in yönettiği "Kadınlar Ülkesi" filmine gitti.

ULUSLARARASI YARIŞMADA EN İYİ FİLM "ZAMAN HER ŞEYİ SİLER" SEÇİLDİ

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filminden Hamed Behdad, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise Brezilya ve Fransa ortak yapımı "Üç Yaz" filminden Regina Case oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü "Şirin'in Kalesi" yönetmeni Reza Mirkarimi'ye, En İyi Film Ödülü de Joe Odagiri'nin yönettiği Japon yapımı "Zaman Her Şeyi Siler" filmine verildi. Önce Japonca konuşan Odagiri, Japonca çeviri olmayınca, "Çok teşekkür ederim." dedi.

Gece, Cahit Berkay’ın film müziklerinden oluşan konseriyle sona erdi.