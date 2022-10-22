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  3. Antalya'da Ekim ayında güneşli hava: Turistler sahilleri doldurdu

Antalya'da Ekim ayında güneşli hava: Turistler sahilleri doldurdu

Antalya'da Ekim ayında güneşli hava: Turistler sahilleri doldurdu
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Antalya'da Ekim ayında güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ile turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 26,5 dereceye ulaştığı, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, sahillerde, parklarda yoğunluğa neden oldu. 

Konyaaltı Sahili'nde birçok tatilci şezlonglara, kumsala uzanarak güneşlendi, sık sık denize girdi. Bazı tatilciler de sahildeki parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

 Meteoroloji yetkilileri, kent merkezinde günün en yüksek sıcaklığının 26,9 derece olmasının beklendiğini belirterek, sıcaklıkların gece 1 ila 3 derece azalacağını, gündüz ise bir süre daha önemli bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Etiketler antalya ekim turist sahil
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