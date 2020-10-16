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  3. 16 Ekim 2020 20:08

Arda Turan 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla yakalandı

Arda Turan, geçtiğimiz akşam Etiler'de 10 milyon TL değerindeki özel yapım arabasıyla kameralara yakalandı.

Arda Turan 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla yakalandı
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Geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıyan milli futbolcu Arda Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü. Turan, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Milli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

"HER ŞEY YOLUNDA"
Lüks araç sevgisi ile gündeme gelen Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü.Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arda Turan gazetecilere, "Avukatım ile birlikte ticari işlerim ile ilgili bir toplantı yaptık. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı. 

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