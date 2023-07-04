Arnold Schwarzenegger’den yıllar sonra gelen steroid itirafı

Arnold Schwarzenegger, Netflix dizisinde fitness kariyeri hakkında yaptığı açıklamada steroidlerle yaptığı deneyleri de ilk kez anlattı.

Dünyaca ünlü film yıldızı Arnold Schwarzenegger’in hayatı Netflix’de dizi oldu.

Efsanevi vücut geliştirmecinin ergenlik çağındaki spor salonu rutininden profesyonel bir sporcu olarak steroid kullanmaya kadar hayat boyu süren fitness kariyerine içeriden bir bakış sunan üç bölümlük mini dizide, çarpıcı detaylar yer aldı.

ANNESİ ERKEK FOTOĞRAFLARINI SORDU

“Ergenlik yıllarımda spor salonundan çıkmazdım” diyen Arnold Schwarzenegger’in annesinin bu duruma çok üzüldüğü ortaya çıktı.

Bir röportajda annesi Aurelia Jadrny’in oğluna “Senin yaşındaki bütün çocukların evlerinde kız arkadaşlarıyla olan fotoğrafları var senin odanda neden maskülen vücut geliştirmecilerin fotoğrafları var” diye sorduğu belirtildi.

Ağırlıklarla 20 set göğüs çalıştığı sırada ölümden döndüğünü ifade eden Arnold Schwarzenegger, ergenlik yıllarında her gün üç saatini spor salonunda geçirdiğini söyledi.

Schwarzenegger , pazı, triseps, göğüs ve sırt gibi her vücut parçası için yaptığı her set için spor salonun ahşap duvarına bir tebeşirle bir çizgi çektiğini kaydetti.

İlk başlarda vücudun üst bölgesine önem veren Arnold Schwarzenegger ilk mentörlerinden Wag Bennett’in önerileri ona yol gösterdi. Schwarzenegger, “Baldırlarım çok sıskaydı ve kollarım yanında çok küçük kalıyorlardı. Ve eğer başarılı olmak istiyorsam, onlarla en az kollarımla ilgilendiğim kadar ilgilenmeliydim” dedi.

Bennet’in tavsiyesinden sonra Arnold Schwarzenegger 1967 yılında o zamanki adı Mr. Universe olan Mr Olympia’yı kazandı. Bu başarıdan sonra Arnold o zamanın ünlü vücut geliştirmecisi Joe Weider’ın dikkatini çekmeyi başardı.

1968 yılına Amerika’da düzenlenen yarışmada ikinci oldu. Schwarzenegger o günleri şöyle anlatıyor:

“Podyumda ismim okunmadan önce çok özgüvenli ve kazanacağımdan emindim. İsmimi okuduklarında tamamen şoka uğramıştım ikinci olmayı hiç beklemiyordum. Bu benim için çok büyük bir utançtı, fazla kilolarım yüzünden. Yarışmayı kaybetmiştim. Birinci Frank Zane kadar fit bir vücudum yoktu.”

Bu hezimetten sonra Los Angeles’a dönemin saygı değer vücut geliştirme uzmanları ile çalışma fırsatı bulan Schwarzenegger, zayıflaması tavsiye edildikten sonra yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini ancak hiçbir zaman kalori sayımı yapmadığını ifade etti. Bol miktarda protein aldığından emin olduğunu ve yemek yemeye günün ilerleyen saatlerinde başladığını söyleyen ünlü yıldız, streoidlerin vücut geliştirmesinin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu söyledi.

Streoidler kullanımını doktor kontrolünde yılda dört ay sürdürdüğünü ifade edenSchwarzenegger “Streoidler ilerlememin yüzde 5’ini oluşuturuyordu” dedi.

Vücut geliştirmenin çok tehlikeli bir spor olduğunuda ekleyen Arnold Schwarzenegger, uzun vadede bir çok sağlık sorununa yol açabileceğinin bu sporla ilgilenenlerin dikkat etmesi gerektiğini ekledi.