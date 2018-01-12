Asena Atalay'ın Hayko Cepkin paylaşımına tepki yağdı

Geçtiğimiz yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden Asena Atalay, bu kez çirkin bir paylaşımla adından söz ettirdi.

HAYKO CEPKİN'LE DALGA GEÇTİ

Atalay, Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Cepkin'le alay eden ünlü sunucu, paylaşımına da gülen surat emojisi ekleyerek ağızları açıkta bıraktı.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçerek kendini eğlendiren ünlü sunucu, bu hareketiyle de sosyal medyada tepki çekti. Bir çocuk annesi sunucuya bu yaptığının yakışmadığını söyleyen takipçileri "Hayko, bu kusurunun ameliyatla düzelebileceğini bildiği halde bıçak altına yatmak istemiyor. O, bunu sorun etmezken senin böyle dalga geçmen çok yanlış" diye tepkisini dile getirdi.